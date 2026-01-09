"Реал" и "Барселона" четвертый раз подряд разыграют Суперкубок Испании

В ночь на 9 января в Джидде (Саудовская Аравия) прошел второй полуфинал Суперкубка Испании по футболу, в котором мадридский "Реал" обыграл своих земляков из "Атлетико" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Счет в этом поединке был открыт уже на второй минуте, когда пушечный удар Федерико Вальверде со штрафного поразил ворота "матрасников".

Во втором тайме бразилец Родриго удвоил преимущество "сливочных". Норвежец Александр Серлот вскоре отыграл один мяч, но этого не хватило "Атлетико" для прохода в финал турнира.

В итоге "Реал" сыграет с "Барселоной" в финале Суперкубка Испании в четвертый раз подряд. Очередное Эль-класико состоится в ночь на 12 января.

За последние три года "сине-гранатовые" дважды брали этот турнир, а один раз титул доставался мадридскому коллективу.

Обыграв "Атлетико", команда Хаби Алонсо продлила победную серию до пяти матчей.

"Забитый гол вначале дал нам преимущество, которое хотелось удержать. Провели долгое время в обороне, целью был выход в финал, и мы добились этого". Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо

Днем ранее будущий соперник "Реала" в первом полуфинале Суперкубка разгромил "Атлетик" (Бильбао) – 5:0.