В Алматы произошел прорыв теплотрассы в Алмалинском районе в ЖК "Жайлы"
Как отмечают очевидцы, из-под земли забил фонтан горячей воды в несколько метров.
По информации коммунальных служб, временно отключена подача горячей воды для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 150 мм.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На месте работает ремонтная бригада. Устранением порыва занимаются специалисты ТОО "АлТС".
О причинах коммунальной аварии сообщат позже.
Фото прислали очевидцы.
Ранее буквально три дня назад мы сообщали, что в Алматы произошел прорыв водопровода по ул. Мынбаева. Также рано утром начало топить прилегающие улицы, расположенные в северном направлении, в основном ул. Ауэзова. Вода дошла до пр.Райымбека. Из-за мороза вода быстро замерзла и немалая часть города превратилась в каток. Устраняли аварию специалисты ГКП "Алматы су". Ситуация возникла на одном из участков эксплуатируемого более 50 лет водопровода диаметром 600 мм.