Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы произошел прорыв теплотрассы в Алмалинском районе в ЖК "Жайлы"

В Алматы произошел серьезный прорыв теплотрассы в Алмалинском районе близ ЖК "Жайлы" Фото: Zakon.kz
Порыв теплотрассы произошел около 02 ночи 16 января 2022 года на территории ЖК "Жайлы" по адресу Толе би 273а близ оз.Сайран. Из-за аварии без тепла временно остались 5 многоквартирных жилых домов, сообщает Zakon.kz

Как отмечают очевидцы, из-под земли забил фонтан горячей воды в несколько метров.

По информации коммунальных служб, временно отключена подача горячей воды для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 150 мм.


В Алматы произошел прорыв теплотрассы в Алмалинском районе в ЖК

Фото: Zakon.kz

В Алматы произошел серьезный прорыв теплотрассы в Алмалинском районе близ ЖК

Фото: Zakon.kz

В Алматы произошел серьезный прорыв теплотрассы в Алмалинском районе близ ЖК

Фото: Zakon.kz

На месте работает ремонтная бригада. Устранением порыва занимаются специалисты ТОО "АлТС". 

О причинах коммунальной аварии сообщат позже.

Фото прислали очевидцы.

Ранее буквально три дня назад мы сообщали, что в Алматы произошел прорыв водопровода по ул. Мынбаева. Также рано утром начало топить прилегающие улицы, расположенные в северном направлении, в основном ул. Ауэзова. Вода дошла до пр.Райымбека. Из-за мороза вода быстро замерзла и немалая часть города превратилась в каток. Устраняли аварию специалисты ГКП "Алматы су". Ситуация возникла на одном из участков эксплуатируемого более 50 лет водопровода диаметром 600 мм.

Читайте также

Крушение самолета в Непале: видео из падающего самолёта появилось в сети

Сильный пожар в частном жилом доме потушили спасатели Алматы

В полиции прокомментировали драку в поезде Алматы – Мангистау

Елена Вебер
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала уроженка США Р’Бонни Габриэль
Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала уроженка США Р’Бонни Габриэль
Курсы валют на 14 января в обменниках Казахстана
Курсы валют на 14 января в обменниках Казахстана
Космическая обсерватория обнаружила планету, в которой возможно есть жизнь
Космическая обсерватория обнаружила планету, на которой, возможно, есть жизнь
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления