В Алматы произошел прорыв теплотрассы в ЖК "Жайлы"

Порыв теплотрассы произошел около 2 ночи 16 января 2022 года на территории ЖК "Жайлы" по адресу: Толе би, 273а близ оз.Сайран. Из-за аварии без тепла временно остались 5 многоквартирных жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают очевидцы, из-под земли забил фонтан горячей воды в несколько метров.

По информации коммунальных служб, временно отключена подача горячей воды для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 150 мм.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На месте работает ремонтная бригада. Устранением порыва занимаются специалисты ТОО "АлТС".

В городском акимате отметили, что трасса находится на балансе ЖК "Жайлы".

"Мы помогаем ЖК устранить их порыв. В 8:50 восстановили подачу теплоносителя". Пресс-служба акимата Алматы

О причинах коммунальной аварии сообщат позже.

Фото прислали очевидцы.

Буквально три дня назад мы сообщали, что в Алматы произошел прорыв водопровода по ул. Мынбаева. Так же рано утром начало топить прилегающие улицы, расположенные в северном направлении, в основном ул. Ауэзова. Вода дошла до пр.Райымбека. Из-за мороза вода быстро замерзла и немалая часть города превратилась в каток. Устраняли аварию специалисты ГКП "Алматы су". Ситуация возникла на одном из участков эксплуатируемого более 50 лет водопровода диаметром 600 мм.