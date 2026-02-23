Компенсацию требуют жители Алматы после ожогов от прорыва теплотрассы

Четверо алматинцев пострадали в ночь на 22 февраля от аварии на теплотрассе и теперь требуют компенсации, сообщает Zakon.kz.

Кипятком залило частный сектор, передает "КТК". Трое пострадавших сейчас в больнице. Ремонт, мебель и техника испорчены полностью. Хозяева пострадавших от кипятка домов подсчитывают ущерб.

Со слов местных жителей, коммунальная авария в их районе происходит уже второй раз. Как выяснилось, местному трубопроводу уже 55 лет. То, что полувековые сети изношены, признают и сами коммунальщики. После аварии рабочие частично заменили трубы.

В компании обещают компенсировать последствия потопа жителям алматинской окраины, но размер компенсации станет известен по результатам оценки. Помимо денег жители опасаются за собственные жизни. Они переживают, что ситуация может повториться и требуют заменить сети полностью.

В Балхаше демонтируют обрушившийся подъезд пятиэтажки, дальнейшую судьбу дома решит также экспертиза.