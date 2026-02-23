#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Общество

Компенсацию требуют жители Алматы после ожогов от прорыва теплотрассы

Прорыв теплотрассы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 03:40 Фото: Zakon.kz
Четверо алматинцев пострадали в ночь на 22 февраля от аварии на теплотрассе и теперь требуют компенсации, сообщает Zakon.kz.

Кипятком залило частный сектор, передает "КТК". Трое пострадавших сейчас в больнице. Ремонт, мебель и техника испорчены полностью. Хозяева пострадавших от кипятка домов подсчитывают ущерб.

Со слов местных жителей, коммунальная авария в их районе происходит уже второй раз. Как выяснилось, местному трубопроводу уже 55 лет. То, что полувековые сети изношены, признают и сами коммунальщики. После аварии рабочие частично заменили трубы.

В компании обещают компенсировать последствия потопа жителям алматинской окраины, но размер компенсации станет известен по результатам оценки. Помимо денег жители опасаются за собственные жизни. Они переживают, что ситуация может повториться и требуют заменить сети полностью.

В Балхаше демонтируют обрушившийся подъезд пятиэтажки, дальнейшую судьбу дома решит также экспертиза.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Жители Тараза задыхаются от запаха кошек из соседней квартиры
04:50, 24 февраля 2026
Жители Тараза задыхаются от запаха кошек из соседней квартиры
Теплотрасса горела в Павлодаре
18:28, 22 мая 2023
Теплотрасса горела в Павлодаре
Теплотрассу прорвало в Рудном
08:18, 08 ноября 2024
Теплотрассу прорвало в Рудном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: