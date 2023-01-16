Крушение самолета в Непале: названа возможная причина авиакатастрофы

Техническая неисправность самолета могла стать причиной крушения самолета в Непале, передает Zakon.kz

"С погодой проблем не было, поступила предварительная информация, что самолет разбился по техническим причинам. Была получена информация о том, что в самолете было замечено пламя, когда он еще находился в воздухе", - сказал представитель Управления гражданской авиации Непала Гьянендра Бхул в интервью местное издание MyRepublica.

Точную причину озвучат власти Непала в отчете спецкомиссии, который будет готов в течение 45 дней.

Ранее сообщали о том, что пассажирский самолет ATR 72 потерпел крушение 15 января, борт направлялся в Покхару из столицы Непала Катманду и разбился при посадке. Все 68 пассажиров и 4 члена экипажа авиакомпании Yeti Airlines, которая выполняла рейс, погибли.

Среди пассажиров были: 53 непальца, 5 индийцев, 4 россиян, 2 корейца, по одному - пассажиры из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции. Среди пассажиров казахстанцев не было.

Правительство Непала объявило однодневный национальный траур.