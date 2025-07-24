Крушение самолета в России: синоптик назвал возможную причину

Крушение самолета Ан-24 в районе города Тында могло произойти из-за погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Вадим Заводченков в эфире телеканала "Россия 24", пишет Gazeta.ru.

По его словам, в момент происшествия в регионе наблюдалась низкая облачность – местами нижняя граница облаков опускалась до 300 метров. Хотя такие условия не считаются критичными для полетов, особенностью местности в районе Тынды являются горы высотой до 1,5 километра.

Заводченков отметил, что при такой облачности вершины гор могут быть скрыты от обзора, что в свою очередь могло привести к дезориентации экипажа и столкновению с землей.

24 июля стало известно об исчезновении Ан-24, следовавшего по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Позже обломки самолета обнаружили в 15 км от Тынды в Амурской области. Предварительно, на борту находились 49 человек – 38 взрослых, пять детей и шесть членов экипажа. Предполагается, причинами крушения могли стать техническая неисправность и человеческий фактор. В крушении никто не выжил.



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