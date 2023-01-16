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Мэр Нью-Йорка заявил, что в его городе "нет места" для мигрантов

Мэр Нью-Йорка Фото: Twitter/ericadamsfornyc
15 января мэр Нью-Йорка Эрик Адамс посетил пограничный мексиканский город Эль-Пасо и заявил, что "в Нью-Йорке нет места" для автобусов с мигрантами, направляемых в самый густонаселенный город США, сообщает Zakon.kz.

Демократ Эрик Адамс ранее критически отозвался о работе администрации президента США Джо Байдена. Он заявил, что "сейчас самое время для национального правительства сделать свою работу" в отношении кризиса с иммигрантами на южной границе Америки, сообщает Reuters.

Визит мэра Нью-Йорка в южный пограничный город по вопросу об иммигрантах является беспрецедентным, отмечает агентство.

Автобусы с мигрантами в Нью-Йорк и другие города отправили власти штатов, которые управляются республиканцами. Это усугубило жилищный кризис в Нью-Йорке и обострило проблему бездомных в городе.

Поездка Эрика Адамса в Эль-Пасо состоялась после того, как он заявил, что приток мигрантов в Нью-Йорк может стоить городу до 2 млрд долларов, в то время как город уже столкнулся с серьезным дефицитом бюджета.

В последние месяцы республиканские губернаторы штатов Флорида и Техас отправили тысячи мигрантов, ищущих убежища в США, в города, управляемые политиками-демократами, включая Нью-Йорк, Чикаго и Вашингтон, округ Колумбия.

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