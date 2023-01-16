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Школьница покончила с собой в Алматинской области

Школьница покончила с собой в Алматинской области Фото: Zakon.kz
Правозащитница Дина Тансари на своей странице в Instagram сообщила, что в Алматинской области семиклассница покончила с собой. Корреспонденту Zakon.kz 16 января 2023 года в областном департаменте полиции прокомментировали информацию.

В ведомстве уточнили, что сообщение от бригады скорой медицинской помощи, что несовершеннолетняя 2009 г. р. совершила суицид, поступило 12 января в дежурную часть Управления полиции Карасайского района.

Также в областной полиции сообщили, что 6 января малолетний тоже покончил жизнь самоубийством - повесился у себя дома.

"Оба факта зарегистрированы в ЕРДР УП Карасайского района по ст. 105 УК РК. В рамках настоящего досудебного расследования проводятся все необходимые следственные мероприятия и назначена СМЭ (судебно-медицинская экспертиза. - Прим. ред.)"Пресс-служба ДП Алматинской области

Иная информация, как отмечается, в рамках ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

10 января 2023 года стало известно, что в Талгаре девочка заявила о домогательствах со стороны сожителя матери.

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Динара Халдарова
Алматинская область Карасайский район
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