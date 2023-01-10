В Талгаре девочка заявила о домогательствах со стороны сожителя матери

Правозащитница Дина Тансари сообщила, что к ней обратилась сестра 14-летней девочки, которая проживает в Талгаре с мамой. По словам девушки, сестренка ей рассказала о домогательствах со стороны сожителя матери, сообщает Zakon.kz.

Подробности истории правозащитница разместила на своей странице в Instagram.

Со слов подростка, друг мамы домогался ее дважды. Первый раз это произошло в сентябре. Об этом 14-летняя девочка рассказала маме, но та не поверила. Второй случай произошел ночью 9 января 2023 года – мужчина начал целовать и раздевать спящего подростка, она проснулась, вырвалась от него и убежала.

Корреспонденту Zakon.kz в областном департаменте полиции сообщили, что заявление от сестры подростка поступило 9 января.

"В УП Талгарского района с заявлением обратилась 25-летняя гражданка "Д" о принятии мер в отношении мужчины, который 9 января 2023 года примерно в 01:30, находясь дома в Талгаре, развращал ее несовершеннолетнюю сестренку 2008 г. р. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по ст. 24 ч. 3 УК РК ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ст. 120 ч. 3-1 п. 1 УК РК ("Изнасилование"). В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен как лицо, причастное к данному правонарушению, 36-летний гражданин "А", ранее привлекавшийся к ответственности за кражу". Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве отметили, что по делу назначены все необходимые экспертизы, проводится ряд следственных действий, после которых будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

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