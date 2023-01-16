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Казахстанцам стало дороже летать

Казахстанцам стало дороже летать Фото: Zakon.kz
Как отмечают аналитики, по итогам декабря 2022 года стоимость услуг воздушного пассажирского транспорта в Казахстане увеличилась на 16,8% за год, сообщает Zakon.kz.

В исследовании Energyprom.kz говорится, что жители Западно-Казахстанской области сильнее всего ощутили рост цен: сразу плюс 67%.

В тройке антилидеров также находятся Абайская (плюс 57,3% за год) и Костанайская (плюс 43,2%) области.

Отмечено, только в Улытауской и Алматинской областях наблюдался спад цен: на 20,8% и на 3,9%, соответственно.

"За январь-декабрь 2022 года авиакомпании перевезли 11 млн пассажиров — на 16,5% больше, чем годом ранее. Наибольшие показатели были зафиксированы в Алматы: 7,4 млн человек, плюс 11% за год", — говорится в сообщении. 

Кроме того, по данным аналитиков, в 2022 году были возобновлены международные рейсы в 30 стран по 108 маршрутам с частотой 477 рейсов в неделю.

6 января стало известно, что режим "открытое небо" продлен в Казахстане на пять лет, до 2027 года. Это  позволит расширить географию полетов и увеличить количество международных рейсов.

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