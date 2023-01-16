Казахстанcкие хоккеисты одержали третью победу подряд на Универсиаде-2023

Студенческая сборная Казахстана по хоккею стала лидером подгруппы В на Зимней Универсиаде-2023 в американском Лейк-Плэсиде, разгромив в третьем матче предварительного раунда команду Великобритании – 15:1, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские хоккеисты практически гарантировали себе успех уже в первом периоде, отличившись 6 раз. Шайбами отметились Батырлан Муратов (дубль), Максим Мухаметов, Всеволод Логвин, Иван Гавриленко и Артем Королев. Во втором периоде ворота британцев были поражены еще 7 раз. Авторами шайб стали Данил Бутенко, Алихан Омирбеков, Батырлан Муратов, Руслан Демин, Али Касенов, Кирилл Полохов и Иван Гавриленко.

В заключительной части игры команды просто доигрывали поединок. Но, несмотря на это, Кирилл Полохов и Максим Мухаметов добили представителей Англии – 15:1. Эта победа позволила казахстанцам единолично выйти на первое место в подгруппе В и с большой долей вероятности гарантировать себе путевку в плей-офф Универсиады-2023.





Фото: Instagram/drs_kz

В стартовых турах казахстанские студенты-хоккеисты обыграли Южную Корею – 5:1 и Венгрию – 9:1. Теперь нашей дружине в предварительном этапе осталось провести два матча: со Словакией (17 января) и США (18 января).

К данному часу представители Казахстана после четвертого дня Универсиады-2023 занимают девятое место в медальном зачете с одной медалью высшего качества. Лидируют японцы, у них 7 медалей.