Как связаны отставка депутата Европарламента и Казахстан?

Членов Европарламента подозревают в искажении публичной информации в отношении ряда стран мира, сообщает Zakon.kz.

В Европе продолжает разгораться скандал с участием депутатов Европейского парламента, который уже получил название "Катаргейт". 9 декабря 2022 года полиция и прокуратура Бельгии провели десятки обысков в Брюсселе, в результате которых были арестованы несколько человек, включая вице-президента Еву Кайли и других сотрудников Европарламента.



По данным "Казинформа", фигурантов следствия подозревают в получении крупных денежных сумм – около 1,5 млн евро – за принятие политических решений в Европарламенте в интересах одной из стран Ближнего Востока, предположительно Катара.

Зарубежные дела евродепутатов

Казахстанское госиздание ссылается на материалы авторитетного медиа Politico.eu. Последнее пишет, что в рамках расследования бельгийских властей уже четыре человека обвиняются в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации. Трое из них имеют тесные связи с подкомитетом Европарламента по правам человека.

"Вопросы, которые сейчас крутятся вокруг этих высокопоставленных брюссельских деятелей и парламентского подкомитета по правам человека, затрагивают самую суть авторитета ЕС и его политической легитимности", – пишут авторы Politico.

Интересно, что среди задержанных оказался итальянский политик Антонио Панцери, один из бывших руководителей подкомитета по правам человека.

В европейских СМИ уже звучат обвинения в его адрес о том, что он и другие его коллеги использовали европейские НПО по защите прав человека, чтобы получать коррупционные доходы, добиваясь в Европарламенте интерпретации информации в выгодном тем или иным политическим игрокам свете о положении с правами и свободами в тех или иных странах.

Politico также отмечает, что крупнейшая в Европарламенте фракция Европейской народной партии призывает остановить работу подкомитета по правам человека на время проведения расследования.

"Все факты и вовлеченные лица связаны с подкомитетом и отдельными активными в нем членами и советниками", – подчеркнул председатель группы Европейской народной партии Манфред Вебер.

Подкомитет в Казахстане

Почему акцент сделан именно на подкомитете, хотя речь идет о коррупции Европарламента? Дело в том, что его членов давно и регулярно подозревают в получении незарегистрированных доходов и благ – в обмен на "правильное" отражение ситуации в тех или иных странах.

Например, Мари Арена, до последнего времени председатель подкомитета по правам человека, ушла в отставку на фоне "Катаргейта" именно из-за этого. По данным Politico, она "согласилась на поездку в одну из стран Ближнего Востока и при этом не задекларировала то, что поездку и проживание в дорогих отелях оплатила принимающая сторона".

Теперь евродепутат может столкнуться с наказаниями в рамках кодекса поведения ЕП, которые включают финансовый штраф в размере до 10 тысяч евро и лишение права представлять парламент в течение года.

Если в ходе расследования появятся новые факты получения таких "благ", то это поставит вопрос о всей деятельности подкомитета за последние годы – и Мари Арены, и ее предшественников. А деятельность этого органа Европарламента очень активна и затрагивает Казахстан в том числе.

Что известно о подкомитете? В первую очередь, его члены принимают активное участие в подготовке срочных резолюций Европейского парламента по ситуации с правами человека в разных странах мира, в том числе и по Казахстану.

Ежегодно члены данной структуры проводят оценку деятельности подкомитета по правопорядку и правосудию и диалога по правам человека Казахстан-ЕС, проходящего с участием Генеральной прокуратуры Казахстана и Европейской службы внешних действий. Что интересно, деятельность подобных диалоговых площадок между ЕС и зарубежными странами подвергается критике со стороны членов подкомитета, хотя ситуация должна быть обратной – это же движение третьих стран к уровню Европы.

Если говорить конкретно о деятельности подкомитета по Казахстану, то в августе 2022 года, например, члены подкомитета инициировали свой первый официальный визит в нашу страну для оценки ситуации с правами человека в Казахстане. Подкомитет активно сотрудничал с Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению законности Жовтиса для организации встреч с казахстанскими активистами в Алматы.

В октябре 2022-го под председательством Мари Арены прошло специальное заседание подкомитета по ситуации с правами человека в Казахстане, на которое были приглашены представители Мажилиса Парламента, КМБПЧ, БДИПЧ/ОБСЕ, Human Rights Watch, а также супруга "политика" Жанболата Мамая – Инга Иманбай. Мероприятие было созвано в срочном порядке и без учета интересов остальных участников – например, государственных органов Казахстана, которым наверняка было что сказать.

В декабре 2021 года под председательством заместителя Мари Арены – Бернарда Гетты – прошло другое заседание подкомитета, на которое в последний момент была приглашена Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова. При этом казахстанские НПО были заранее оповещены о планах подкомитета.

Отдельно напомним, что на фоне "январских событий" Мари Арена призвала ЕС пересмотреть отношения с Казахстаном, чтобы исключить поддержку казахстанских элит, приведших, по ее мнению, к клановой войне.

И последний момент – в "Катаргейт" оказался вовлечен бывший руководитель подкомитета Антонио Панцери, который в 2017 году встречался с Мухтаром Аблязовым, выдачи которого за совершенные преступления добиваются сразу несколько государств. А чуть ранее, в 2016-м, Панцери обрушился с критикой в адрес Казахстана по вопросу свободы СМИ. И был, кроме того, автором еще нескольких резолюций в адрес Казахстана, где последний выставлялся в не очень выгодном свете.

Конечно, можно было бы подумать, что евродепутаты в адрес Казахстана пытаются вынести объективные решения. Но их методы работы – а это как минимум однобокость и фаворитизм в отношении финансируемых с Запада НПО и активистов – не оставляют шансов на какое-либо серьезное отношение к их заявлениям. Развивающийся ныне в Европе "Катаргейт" лишь подтверждает, что евродепутаты, которые должны были бороться за свободы в мире, на самом деле лишь использовали свое положение для личных выгод. В каких-то случаях они представляли страны лучше, чем они есть, а в случае с Казахстаном – наоборот. Большой повод задуматься о том, стоит ли доверять всему, что говорят о нас за рубежом – и не только в ЕС.