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Концепция "Справедливого Казахстана" обеспечит уважение прав человека – депутаты Европарламента

ЕС о сотрудничестве с Казахстаном Фото: pixabay
Европарламент подчеркивает ключевую роль Казахстана в развитии сотрудничества с Центральной Азией, сообщает Zakon.kz.

Как первое государство в регионе, подписавшее и ратифицировавшее Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) с Европейским союзом, Казахстан становится фундаментом для расширения партнерства в ключевых областях.

Депутаты Европарламента выражают поддержку политическим и экономическим реформам в Казахстане, направленным на укрепление демократии и верховенства закона. Они также решительно призывают к активизации сотрудничества с государствами Центральной Азии, учитывая их геостратегическую важность.

Совместная дорожная карта между ЕС и Центральной Азией выделяется как стратегический план для углубления связей в различных областях, включая культурную, социальную и экономическую устойчивость.

Депутаты подчеркивают значимость использования Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) для укрепления экономической зоны и создания устойчивого маршрута между Азией и Европой.

Европейский Парламент призывает к сотрудничеству в области устойчивого развития, взаимосвязанности, энергетики и безопасности. Он также подчеркивает важность создания позитивного инвестиционного климата в странах Центральной Азии для стимулирования экономического роста и увеличения торговли между ЕС и регионом.

В рамках энергетического сотрудничества депутаты ЕП обращаются к европейским политикам с призывом обеспечить странам Центральной Азии доступ к современным технологиям и создать высококачественные рабочие места, гарантируя безопасный и конкурентоспособный доступ к сырью и энергии для ЕС.

В заключение Европейский Парламент выражает готовность продолжать развивать межпарламентские связи со странами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном, подчеркивая активное развитие сотрудничества между сторонами.

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