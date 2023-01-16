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В Алматы изнасиловали мужчину

В Алматы изнасиловали мужчину Фото: pexels
В Алматы трое изнасиловали мужчину, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию потерпевший 30-летний мужчина обратился 15 января. По его словам, накануне вечером он подвергся насильственным действиям сексуального характера.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.121 УК РК. С целью раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа. Обстоятельства и место совершения преступления установлены". Пресс-служба ДП Алматы

Подозреваемые были задержаны по "горячим следам". Они водворены в изолятор временного содержания.

Как отметили в полиции, задержанные 2001 и 2003 годов рождения. Постоянной работы в Алматы не имеют.

Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

В конце лета в социальных сетях появилась информация о групповом изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре, которая после решила свести счеты с жизнью и выпрыгнула из окна 10-го этажа. 

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