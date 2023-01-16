Морозы сохранятся в Казахстане 17-19 января

Фото: unsplash

Ожидать ли казахстанцам отступления морозов в ближайшие трое суток. Об этом 16 января 2023 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

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