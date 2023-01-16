Морозы сохранятся в Казахстане 17-19 января
Фото: unsplash
Ожидать ли казахстанцам отступления морозов в ближайшие трое суток. Об этом 16 января 2023 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозу на 17-19 января, малоподвижный антициклон и арктические воздушные массы не вызовут резких изменений в температурном фоне.
"Морозы все еще сохранятся", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что на большей части Казахстана ожидается погода без осадков.
"Под влиянием обширного северо-западного антициклона практически по всей территории страны сохранится погода без осадков. Лишь на востоке, северо-востоке Казахстана ожидаются снег и низовая метель".РГП "Казгидромет"
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