Оттепель в Казахстане: погода на 30 декабря-1 января
Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 30 декабря 2023 года по 1 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, по республике сохраняется оттепель.
"В заключительные дни уходящего года на большей части страны сохраняется оттепель. Очередной циклон из районов Атлантики вызовет осадки в виде мокрого снега и дождя, образование гололедных явлений и усиление ветра с метелью", – говорится в сообщении.
Температура воздуха прогнозируется ночью:
- на севере колебание от -5-15 до 0-5°C,
- в центре повышение от -5-15 до 0-5°C,
- на юге от -3-11 до 0-5°C,
- преобладающая температура на западе -3+2°C,
- на востоке 0-10°C,
- на юго-востоке -2-10°C,
- в горных районах -12-17°C.
Днем температура воздуха ожидается:
- в северной половине республики -5 +2°C,
- в южной половине +2+7°C,
- в горных районах 0-5°C.
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