Оттепель в Казахстане: погода на 30 декабря-1 января

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 30 декабря 2023 года по 1 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, по республике сохраняется оттепель. "В заключительные дни уходящего года на большей части страны сохраняется оттепель. Очередной циклон из районов Атлантики вызовет осадки в виде мокрого снега и дождя, образование гололедных явлений и усиление ветра с метелью", – говорится в сообщении. Температура воздуха прогнозируется ночью: на севере колебание от -5-15 до 0-5°C,

в центре повышение от -5-15 до 0-5°C,

на юге от -3-11 до 0-5°C,

преобладающая температура на западе -3+2°C,

на востоке 0-10°C,

на юго-востоке -2-10°C,

в горных районах -12-17°C. Днем температура воздуха ожидается: в северной половине республики -5 +2°C,

в южной половине +2+7°C,

в горных районах 0-5°C. Материал по теме Какой будет погода на Новый год в Казахстане Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили, что за всю историю Казахстана ноябрь 2023 года стал самым теплым. Подробнее здесь. Читайте также Где запустят салют на Новый год в Астане

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