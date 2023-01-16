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В Нацбанке прокомментировали денонсацию соглашения с Россией о конвертации рубля и тенге

комментарий Нацбанка по соглашению с Россией Фото: Zakon.kz
В Национальном банке Казахстана прокомментировали денонсацию соглашения с Россией о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахского тенге, сообщает Zakon.kz.

В Нацбанке пояснили, что нормы Соглашения между правительством Российской Федерации, Банком России и правительством Республики Казахстан, Национальным банком РК о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахского тенге, которое было принято 20 января 1995 года утратили свою актуальность.

"Все предусмотренные указанным cоглашением мероприятия были осуществлены в полном объеме. Мероприятия, осуществление которых рассчитано на долгосрочную перспективу, были в порядке преемственности и совершенствования учтены в комплексе последующих международных договоров по мере становления Таможенного союза, Единого экономического пространства, ЕврАзЭС, ЕАЭС, а также совершенствования законодательства в государствах Сторон", - рассказали в Нацбанке.

Как было указано, условия денонсируемого соглашения реализованы. Более того, в порядке преемственности и совершенствования, нормы Соглашения нашли отражение в комплексе последующих международных договоров по мере становления Таможенного Союза, ЕЭП, ЕврАзЭС, ЕАЭС, а также совершенствования законодательства в государствах сторон.

Вместе с тем в финрегуляторе отметили, что вопрос денонсации международных договоров урегулирован законом "О международных договорах Республики Казахстан".

"Это техническая процедура, необходимая для прекращения действия международных соглашений, потерявших свою актуальность, по итогам проведенной инвентаризации международной договорной базы", - резюмировали в Нацбанке.

На портале "Открытые НПА" был размещен проект постановления правительства, предусматривающий денонсацию указанного соглашения.

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