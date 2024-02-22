Казахстан прекращает действие соглашения с Таджикистаном о конвертации курсов валюты

Подготовлен документ о денонсации Соглашения между правительством РК, Национальным банком РК и правительством Таджикистана, Национальным банком Таджикистана о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов казахстанского тенге и таджикского рубла, сообщает Zakon.kz.

"Денонсировать Соглашение между правительством Республики Казахстан, Национальным Банком РК и правительством Республики Таджикистан, Национальным банком Таджикистана о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов казахстанского тенге и таджикского рубла, совершенное в Душанбе 16 декабря 1999 года", – говорится в проекте постановления правительства Казахстана.

Министерству иностранных дел РК предписано в установленном законодательством порядке уведомить правительство Таджикистана о намерении правительства денонсировать указанное соглашение.

Как поясняется, соглашение утратило свою актуальность, все вопросы конвертируемости и стабилизации курсов урегулированы в национальном законодательстве, в частности, в законе "О валютном регулировании и валютном контроле".

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 марта.