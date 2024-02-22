Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан прекращает действие соглашения с Таджикистаном о конвертации курсов валюты

Казахстан прекращается действие соглашения с Таджикистаном о конвертируемости валют Фото: akorda.kz
Подготовлен документ о денонсации Соглашения между правительством РК, Национальным банком РК и правительством Таджикистана, Национальным банком Таджикистана о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов казахстанского тенге и таджикского рубла, сообщает Zakon.kz.

"Денонсировать Соглашение между правительством Республики Казахстан, Национальным Банком РК и правительством Республики Таджикистан, Национальным банком Таджикистана о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов казахстанского тенге и таджикского рубла, совершенное в Душанбе 16 декабря 1999 года", – говорится в проекте постановления правительства Казахстана.

Министерству иностранных дел РК предписано в установленном законодательством порядке уведомить правительство Таджикистана о намерении правительства денонсировать указанное соглашение.

Как поясняется, соглашение утратило свою актуальность, все вопросы конвертируемости и стабилизации курсов урегулированы в национальном законодательстве, в частности, в законе "О валютном регулировании и валютном контроле". 

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 марта.

Читайте также

курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 22 февраля
торги на бирже
Тенге снова укрепился на торгах 21 февраля
В Казахстане изменились правила возмещения затрат на служебные командировки госчиновникам
В Казахстане изменились правила возмещения затрат на служебные командировки госчиновникам
Лариса Черненко
Открытые НПА Правительство РК Казахстан Таджикистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
снегопад в городе Алматы в феврале
Зима не сдается: прогноз погоды в Алматы до конца февраля
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
температурный рекорд в Семей орманы
В "Семей орманы" зафиксировали самую низкую температуру за последние 20 лет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: