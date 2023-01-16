Озвучены предварительные итоги выборов в Сенат

В Центральной избирательной комиссии представлены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента, из 20 избранных сенаторов 17 мужчин и три женщины, средний возраст – 53,8 года, явка выборщиков превысила 90%, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил на заседании Центризбиркома председатель ЦИК Нурлан Абдиров, при выдвижении конкуренция составляла в среднем более 6 претендентов на одно место, было выдвинуто 130 кандидатов, из них 55 кандидатов были зарегистрированы и прошли этап голосования.



"На выборах в Сенат большинство кандидатов были самовыдвиженцами, это означает, что в настоящее время в казахстанском обществе растет желание принимать активное участие в политике. По данным территориальных избиркомов, в голосовании из 3 167 выборщиков приняли участие 2 904 выборщика или 91,7%. Все выборщики могли воспользоваться графой "Против всех". В день голосования в качестве наблюдателей приняли участие доверенные лица, наблюдатели от политических партий и других общественных объединений, некоммерческих организаций и СМИ, всего 235 человек". Председатель ЦИК Нурлан Абдиров

Подробнее о результатах выборов сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров. Он напомнил, что выборы депутатов Сената проводятся на совместных заседаниях выборщиков – депутатов маслихатов.

По данным ЦИК на основании протоколов избирательных комиссия областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента о результатах подсчета голосов, набрали более 50% голосов выборщиков, следовательно, считаются избранными сенаторами:



от Абайской области – Кайрат Тастекеев 1967 г. р.

от Акмолинской области – Талгат Жунусов 1963 г. р.

от актюбинской области – Амангельды Нугманов 1967 г. р.

от Алматинской области – Жанболат Жоргенбаев 1960 г. р.

от Атыраучкой области – Алибек Наутеев 1963 г. р.

от Западно-Казахстанской области – Арман Отегулов 1964 г. р.

от Жамбылской области – Сакен Арубаев 1976 г. р.

от области Жетысу – Амангельды Толамысов 1977 г. р.

от Карагандинской области – Серик Отешов 1963 г. р.

от Костанайской области – Гауез Нурмухамедов 1968 г. р.

от Кызылординской области – Руслан Рустемов 1968 г. р.

от Мангистауской области – Бекбол Орынбасаров 1971 г. р.

от Павлодарской области – Ернур Айткенов 1965 г. р.

от Север-Казахстанской области – Гульмира Каримова 1977 г. р.

от Туркестанской области – Мурат Кадырбек 1980 г. р.

от области Улытау – Советбек Мендибаев 1965 г. р.

от Восточно-Казахстанской области – Шакарим Бектугуров 1961 г. р.

от города Астана – Бибигуль Жексенбай 1971 г. р.

от города Алматы – Жанна Асанова 1975 г. р.

от города Шымкент – Нурлан Бекназаров 1964 г. р.

"Из 20 избранных депутатов три женщины, 17 мужчин, средний возраст 53,8 года, все 20 избранных сенаторов по национальности казахи. Среди избранных – четыре действующих депутата Сената Парламента – от Алматинской области, областей Жетысу, Улытау и города Шымкент, пять секретарей областных маслихатов – от Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областей, четыре заместителя акима областей – ВКО, ЗКО, Костанайская и Мангистаская области, 2 акима районов – Жамбылская и Туркестанская области. Также два сотрудника центральных государственных органов, один руководитель учебного заведения, один руководитель областного управления и один представитель акционерного общества". Заместитель председателя ЦИК Константин Петров

Также, по данным ЦИК, 14 января 2023 года на совместном заседании выборщиков избран депутат Сената от города Астаны вместо выбывшего. Депутатом Сената от города Астаны на срок полномочий депутатов Сената, избранных 12 августа 2020 года, избран Андрей Лукин 1961 г.р., депутат Сената.

Окончательные итоги выборов в Сенат будут опубликованы ЦИК не позднее 10 дней со дня проведения голосования.

В Казахстане 14 января прошли выборы в Сенат Парламента.