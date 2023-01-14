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Андрей Лукин набрал наибольшее число голосов на выборах в Сенат вместо выбывшего

Андрей Лукин набрал наибольшее число голосов на выборах в Сенат вместо выбывшего Фото: senate.parlam.kz
В ЦИК РК подвели предварительные результаты голосования на выборах депутата Сената Парламента РК от города Астаны вместо выбывшего, сообщает Zakon.kz.

Кандидат в депутаты Сената Парламента РК Андрей Лукин набрал наибольшее число голосов – 65,5%.

Из 31 выборщика голосовали 29.  

Голоса распределились следующим образом:

  • за Табиғат Зейнұлқабден – 6;
  • за Сайранбека  Әбілқайыр – 4;
  • за Андрея Лукина  – 19.

13 октября Ахылбек Куришбаев сложил полномочия сенатора. 

Андрей Лукин родился 28 июля 1961 года в Целинограде (ныне - Астана). Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт (1978-1983) по специальности "Инженер-строитель"; Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (1988-1993) по специальности "Юрист-правовед".

Трудовую деятельность начал с должности пожарного СВПЧ-855 УВД Целиноградского облисполкома (1982-1983). В разные годы работал директором Департамента жилья Астаны (05.1998-07.2003) и Департамента правовой работы Аппарата Министерства индустрии и торговли РК (07.2003-09.2003). Также он занимал должности вице-министра индустрии и торговли РК (09.2003-12.04.2005), зампредседателя (13.04.2005-02.2012) и первого зампредседателя (02.2012-11.2014) Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции). Был замакима Астаны (12.2014-2017) и замгенпрокурора РК (08.2017-04.2019).

Депутатом Сената Парламента Казахстана Андрей Лукин был назначен в августе 2019 года указом президента.

13 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий сенатора Андрея Лукина. 

В Казахстане 14 января прошли выборы в Сенат Парламента. В ЦИК РК озвучили предварительные итоги выборов.

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Анастасия Стативкина
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