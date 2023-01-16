Чем запомнится неделя для всех знаков зодиака?

Опубликован недельный гороскоп, в котором астрологи рассказали, чем запомнятся ближайшие семь дней - с 16 по 22 января 2023 года - для представителя каждого знака зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru со ссылкой на прогнозы астрологов, неделя обещает быть счастливой.

В это время Меркурий движется прямо, начинается сезон Водолея и китайский Новый год. Так, 22 января вступает в свои законные права Черный водяной кролик.

Овен

Им нельзя стремиться к быстрому успеху и торопить события. Овнам советуют не терять голову от позитива и прогресса, которых они достигнут в процессе реализации творческих проектов.

Оставайтесь реалистом. На этой неделе у вас будут просто наполеоновские планы, но расстроит то, что окружающие не поддержат вашего рвения. Придется ждать и самому немного притормозить.

Телец

Урок на собственной шкуре придется усвоить Тельцам. Они могут попасть в трудную ситуацию, из которой нужно будет срочно выруливать, причем самостоятельно.

Кто-то из вашего окружения решит вас унизить, что окажется очень неприятно и даже болезненно для вас. Главное - не давайте волю эмоциям и не срывайтесь, иначе начнете долгий и жестокий конфликт.

Близнецы

Тишины, концентрации и работы в одиночестве потребует от Близнецов начавшаяся неделя. Они полны креатива и стремления воплощать творческие идеи в реальность.

Действуйте - и все у вас получится, вы добьетесь того, к чему стремились. Но не думайте, что все пройдет очень гладко и без проблем. Не расслабляйтесь, ведь придется преодолеть некоторые препятствия и трудности. Главное - проявите целеустремленность и настойчивость. Выберите какой-то один день на этой неделе, чтобы "подтянуть хвосты" и исправить некоторые ошибки.

Рак

На этой неделе Раки смогут неплохо заработать, и это благодаря их внимательности и усердию.



Если у вас появляются какие-то идеи, приступайте к их реализации сразу же, не медля и не откладывая на потом. Вполне возможно, вам поднимут зарплату или выпишут премию, и вы будете собой по праву гордиться. Главное - не поддаваться соблазну потратить большую сумму денег.

Лев

Свои лучшие качества в профессиональной сфере смогут проявить Львы на этой неделе. Возможно, начальство поручит им какой-то масштабный и важный проект, который окажется весьма перспективным.

Причем для вас не составит особого труда выполнить все как надо. Самое главное - вы окажетесь правы в какой-то спорной и решающей ситуации, где продемонстрируете свою силу и компетенцию. Дайте понять, что вы на голову выше всех остальных. Не скромничайте.

Дева

Девам эта неделя запомнится надолго. Они все еще продолжают зажигать на вечеринках, в то время, как другие уже отошли от праздников и готовы работать и достигать вершин в профессиональной сфере.

Тем не менее вы найдете время и для работы, проявив настойчивость и компетентность. В этот период у вас появятся новые друзья и полезные знакомые. Возможно, в чем-то придется нарушить правила, но постарайтесь сохранить невозмутимость.

Весы

Для них неделя будет трудной, особенно Весов будет раздражать однотонная работа и скука. Они не совсем понимают, зачем делают ту или иную работу и ради чего ввязались в какой-то проект.

Это точно не то, чего вы хотели, да и не тот результат вы получите, к какому стремились. Останется впечатление, что все было сделано зря. На этой неделе вы будете только то и делать, что ждать, пока все закончится, и когда можно наконец-то взяться за что-то более интересное и перспективное.

Скорпион

Сразу несколько важных и ответственных решений придется принять Скорпионам на этой неделе.

У вас будет на все ответ, и вы сможете правильно распределить свои силы и возможности. Кроме того, и другим поможете выиграть в чем-то. Возможно, не всех целей вы достигнете, но результат вас по-настоящему порадует. Главное - не гнаться сразу за двумя зайцами, правильно расставив приоритеты и начав с главного.

Стрелец

Отказаться от чего-то во благо большей цели придется Стрельцам на этой неделе.

В последнее время вы много работали, и в этот период будете пожинать плоды этих своих трудов. Кроме того, вы сможете понять, что сейчас для вас важно, а что может и подождать. Придется выполнить что-то скучное, чтобы достичь поставленных целей.

Козерог

Скорой помощью для многих из своего окружения станут на этой неделе Козероги.

Вы проявите доброту и сострадание к другим, и Вселенная возблагодарит вас за это. Хорошенько подумайте, прежде чем давать кому-либо советы. Ведь они могут быть решающими. Проявите максимум осторожности и мудрости, чтобы вас не обвинили в том, что вы виноваты в какой-то неудаче.

Водолей

Водолеи полны сил и энергии, и готовы на подвиги - они на старте своего сезона и в предвкушении чего-то необычного и позитивного.



Только не следует терять бдительность и проявлять безответственность. Конечно, можете пойти на риск и попробовать то, о чем давно мечтали. Но не забывайте о последствиях.



Рыбы

У Рыб на этой неделе будут связаны руки - они не смогут отклониться от плана или кем-то безнаказанно манипулировать.

Вы будете вынуждены стоять на месте - обстоятельства не позволят вам двигаться вперед. Вас такая ситуация будет раздражать, но ничего не поделаешь. Эту неделю вам нужно прожить тихо, не проявляя инициативу.

Общий прогноз на неделю

Самым важным событием этой недели, по словам астрологов, станет прямое движение Меркурия после его ретроградности.

Кроме того, с 20 января начинается сезон Водолея, который порадует нас облегчением и свободой. Ближайшие семь дней приведут нас к уверенности и успеху. Отличная неделя, но только если не расслабляться и не "отлынивать" от работы.

Как отметили астрологи, нельзя отметать любые идеи - какая-то из них может оказаться очень перспективной и успешной.





Трудности может подкинуть разве что квадрат Луны и Венеры, Луны и Сатурна и оппозиция Луны к Марсу. В это время очень важно усвоить полученные уроки и не наступать на одни и те же грабли. Нужно работать для того, чтобы получить успех и счастье - они сами по себе с неба не упадут.

Ранее астрологи рассказали, как начать рабочую неделю представителям зодиакального круга. Они перечислили возможности и события, которые помогут направить жизнь в правильное русло.