Чего ждать знакам зодиака на следующей неделе

Какие изменения будут ждать представителей всех знаков зодиака на следующей неделе с 16 по 22 декабря, рассказала астролог Татьяна Рубина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, продолжится влияние полнолуния в общительном и любознательном знаке Близнецы. Будет преобладать юношеский задор и идеалистическое отношение к жизни. Колебания настроения и сложности с концентрацией могут вызвать внутреннее беспокойство и нервозность. Рубина советует изливать мысли и эмоции на бумагу, делиться своими переживаниями в блоге или личном дневнике, а также придерживаться позитивного мышления.

Лучше, чтобы общение и обмен информацией проходили строго по существу и с соблюдением субординации. На пользу пойдет кропотливая работа по развитию коммуникативных способностей и речи, занятия суставной гимнастикой и развитие моторики рук. В обучении и интеллектуальной работе идеально работает принцип – тише едешь, дальше будешь, пишет 5-tv.ru.

Овен

Опрометчивые высказывания или выдвинутые обвинения в чей-либо адрес обернутся ссорами и конфликтами, возможно, судебными. Сбавить обороты нервозности поможет физическая нагрузка или изучение мудрых духовных источников.

Активно работают подсознание и интуиция, что позволяет легко выйти из разных запутанных ситуаций. Приветствуется любая групповая деятельность, общение с друзьями и людьми, близкими по мировоззрению. Полезно мечтать, строить планы на будущее, прогнозировать события.

Телец

У Тельцов усиливается тяга к расточительству. У представителей бизнеса возможны невыгодные сделки. Нежелательно пользоваться деньгами других людей и чужим капиталом, пускаться в финансовые аферы.

Избежать недоразумений поможет своевременное оформление страховых рисков и контроль денежных потоков. При этом рост авторитета и признание ваших заслуг приведут к пополнению материальных ресурсов. Повышение в должности или получение премии позволит накопить определенную сумму.

Близнецы

Близнецы в оппозиции с этим миром. Обостряется соперничество и конкуренция с деловыми партнерами, разлад в отношениях с супругами. Стремление навязать свою точку зрения окружающим чревато разрывом достигнутых договоренностей.

Поставьте социальную активность на паузу, проявите интерес и к метафизической и религиозной стороне бытия. Возможно получить ответы на животрепещущие вопросы у духовных авторитетов.

Успех сулят занятия творчеством, спортом, научными изысканиями и любые способы самообразования.

Рак

Ракам хорошо бы на это время уйти в подполье и удалиться из жизни общества. Стрессы и переутомление могут отразиться на здоровье.

Интриги в рабочем коллективе, взаимодействие с налоговыми органами, решение бытовых вопросов или ситуации с домашними питомцами также провоцируют волнение.

Найдите возможность отдохнуть, побыть на природе, заняться духовными практиками и обратиться к своей внутренней магической силе. Интуиция по-прежнему ваш верный и надежный ориентир.

Лев

Львы стремятся выйти в первые ряды, демонстрируя окружающим собственную значимость и исключительность. Это может обернуться для вас неприятностями в любовных связях или нарушением планов в развлекательных мероприятиях.

А вот настрой на волну дружелюбия и мирное взаимодействие приведут к получению помощи и поддержки от партнеров и друзей. В дальнейшем эти люди станут опорой для вас, организуют нужные протекции и поделятся полезными связями.

Дева

Трудолюбивой натуре Дев хочется успеть решить все дела как дома, так и на работе с присущим педантизмом и скрупулезностью. Однако растущая внутренняя напряженность может привести к разногласиям с близкими или руководящим составом.

Сфокусируйтесь на решении профессиональных проблем и поиск путей карьерного продвижения. Изменить положение в обществе возможно благодаря обретению высокопоставленного покровителя или благорасположенного начальника.

Весы

Весы немного хаотичны и непоследовательны. Возможна путаница в документах или неверное истолкование информации. Нежелательно участие в судебных разбирательствах, инициация ссор с родственниками или соседями.

В контактах с представителями других культур и национальностей возможен обман или просчет. Приветствуется творческое самовыражение.

Вам подвластно стать успешным и знаменитым. Раскрывайте свои таланты на сцене и трибуне, в качестве преподавателя или наставника для молодого поколения, спортивного тренера или популярного блогера.

Скорпион

У Скорпионов затрагиваются темы взаимодействия с чужими деньгами, размещение капитала, получение доходов от бизнеса или распределение прибыли от семейного предприятия. Однако не время брать кредиты и совершать крупные финансовые сделки.

Возможно получение солидной суммы от близких родственников или наследование недвижимости. Благоприятное время для строительства дома, капитального ремонта и страхования своего жилища.

Для духовно развитых людей открыта возможность соприкосновения с магическими практиками и оккультными науками.

Стрелец

Стрельцов жизнь вовлекает в темы партнерства. Возникающие ситуации покажут, насколько вы умеете налаживать связи с окружающими и при этом избегать конфликтов. Есть шанс убедиться, что в споре рождается истина.

Повышается активность в деловой среде – переговоры, общение, новые связи, юридические документы. Для более легкого решения спорных вопросов попробуйте углубиться в психологию человеческих отношений и переориентироваться на взаимовыгодное сотрудничество.

Козерог

Козероги решают вопросы трудоустройства или профессиональной переориентации. Вследствие переутомления и нервного перенапряжения возможно ослабление здоровья. Рекомендуется найти время для отдыха, уйти в отпуск или взять больничный.

К тому же социальные выплаты и медицинские услуги приносят выгоду для вас. Увеличению дохода также способствует приобретение дополнительных профессиональных навыков или оказание услуг. Все проблемы должны быть решены рациональным путем, с подключением логики и здравого смысла.

Водолей

Водолеям не следует ввязываться в рискованные финансовые авантюры и совершать операции с акциями и ценными бумагами. Неожиданный поворот в делах может нарушить ваши планы и привести к разочарованию.

В любовных делах приветствуются элементы спонтанности и эпатажности. Вам удастся легко завоевать внимание окружающих и поймать «минуту славы».

Смело демонстрируйте свои таланты на публике. Задайтесь вопросом, в чем заключается для вас источник радости и вдохновения. Именно оттуда черпайте энергию для творчества.

Рыбы

Рыбы углубляются в семейные дела. Актуальными становятся отношения с домашними и родителями, вопросы благоустройства жилища, решение бытовых и хозяйственных проблем.

Однако нерациональное использование сил приводит к тому, что труда затрачивается много, но получается мало толку. Создайте себе максимально комфортные условия дома, отдайтесь творческим вдохновляющим занятиям.

Если вы сейчас прислушаетесь к своему внутреннему голосу, то откроете в себе целую Вселенную.

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