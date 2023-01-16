В Актау из окна многоэтажки диван упал на мужчину

На 39-летнего жителя Актау из окна многоэтажки упал диван. С серьезными травмами мужчину госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали врачи, пострадавший парализован.

"Врачи диагностировали у него перелом шейного позвонка, ушиб спинного мозга тяжелой степени", — комментировали в пресс-службе больницы.





По информации inAktau, родные госпитализированного мужчины ищут свидетелей происшествия. Как рассказал брат пострадавшего, 11 января днем из окна, предположительно, шестого этажа одного из домов 11 микрорайона на мужчину упал уголок от дивана. Родные предполагают, что виновниками могли стать подростки.

Полиция проводит расследование.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау по статье 114 УК РК (Неосторожное причинение вреда здоровью)". ДП Мангистауской области

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