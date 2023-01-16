Сельчанин из Карагандинской области на коне поднялся на пятый этаж: его накажут

Фото: pixabay

51-летний житель Карагандинской области решил нестандартным образом подняться на пятый этаж жилого дома. Для этого он использовал коня. Теперь всаднику грозит наказание, сообщает Zakon.kz.

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