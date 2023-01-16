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Сельчанин из Карагандинской области на коне поднялся на пятый этаж: его накажут

Сельчанин из Карагандинской области на коне поднялся на пятый этаж: его накажут Фото: pixabay
51-летний житель Карагандинской области решил нестандартным образом подняться на пятый этаж жилого дома. Для этого он использовал коня. Теперь всаднику грозит наказание, сообщает Zakon.kz.

Видео было опубликовано в одном из Telegram-каналов.


Полицейские нашли всадника: им оказался житель села Шашубай Актогайского района Карагандинской области.

"В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 434 КРК об АП и материал направлен в суд, для принятия решения. Ему грозит штраф в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 10 суток".Пресс-служба ДП Карагандинской области

7 января сообщалось, что из-за снегопадов в Восточном Казахстане лошадь застряла в снегу.

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