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Сообщение о смерти 18 человек от "Цефтриаксона" в Алматы оказалось фейком

В Алматы 18 человек скончались от "Цефтриаксона" – фейк Фото: freepik
В Министерстве здравоохранения Казахстана опровергли информацию о том, что в Алматы 18 человек скончались после того, как получили инъекцию антибиотика "Цефтриаксон", сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал stopfake.kz, в информации, распространяемой в социальных сетях и мессенджерах, говорится, что препарат уже начали массово изымать из аптек, но это не так.

В Алматы 18 человек скончались от

Фото: stopfake.kz

В Минздраве Казахстана информацию опровергли:

"Карт-сообщений о нежелательных реакциях (желтые карты) "Цефтриаксона" с указанием летального исхода пациента не зарегистрировано. В Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК и его территориальный департамент по Алматы подобных жалоб не поступало".

"Цефтриаксон" - антибиотик, который выписывают при широком спектре заболеваний, таких как сепсис, менингит, различные виды инфекций, пневмония и других. Препарат лицензирован в Казахстане и продается в аптеках.

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