Правда ли, что в Алматы 18 человек умерли от популярного антибиотика – ответ Минздрава

Старый фейк о гибели людей от популярного антибиотика вновь всплыл в Казнете. Но его 21 августа 2024 года уже опровергли в Министерстве здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

В распространяемой ложной информации говорится о якобы появлении в аптеках Алматы препарата "Цефтриаксон", после применения которого скончались 18 человек. В видео также сообщается, что членам ОПГ, занимающимся изготовлением поддельных лекарств в южной столице в период пандемии, вынесен приговор.

"Это старый фейк, который не раз опровергал наш сайт", – заявили специалисты stopfake.kz.

Впервые это фальшивое сообщение появилось в Сети в январе 2023 года. Тогда же в Минздраве РК его назвали ложным. Затем оно еще не раз было разослано в соцсетях.

"Карт-сообщений о нежелательных реакциях (желтые карты) на "Цефтриаксон" с указанием летального исхода пациента не зарегистрировано. В Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК и его территориальный департамент по Алматы подобных жалоб не поступало", – вновь заявили в Минздраве РК порталу stopfake.kz.

Как отмечается, рассылаемое видео тоже очень старое – оно было размещено онлайн-ресурсом ZTB 17 ноября 2021 года. В нем действительно говорится об ОПГ, занимавшейся подделкой лекарств во время пандемии. При этом в ролике нет информации, что речь идет об антибиотике "Цефтриаксон" и 18 умерших.