Казахстанцев напугали сообщениями о платных центрах занятости

В соцсетях казахстанцы пересылают сообщение о том, что услуги центров занятости по всей стране вскоре станут платными. Для безработных, обращающихся за помощью, как сказано в рассылке, уже разрабатывают тарифную сетку. Подобная информация встревожила казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения опровергли Stopfake.kz появившееся заявление.

Там уточнили, что услуги центров занятости всегда оказывались населению на бесплатной основе и далее тоже будут оказываться бесплатно.

Кроме того, добавили, что предусматривается трансформация центров занятости.

"Одним из ее направлений станет внедрение тарифов на услуги центров занятости, которые будут влиять на заработную плату их работников, то есть оплата труда сотрудников центров занятости будет напрямую зависеть от количества трудоустроенных граждан. Речь идет о тарифной сетке зарплат сотрудников центров занятости, но никак не о каких-то тарифах для населения". Глава пресс-службы Минтруда Александр Кононец

По его словам, пилотная апробация трансформации начнется в 2023 году в Астане, в Карагандинской и Туркестанской областях.

Также в Сети гуляет фейк о том, что в Алматы 18 человек скончались от "Цефтриаксона".