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Названы 10 лучших мест для работы в США в 2023 году

работа в США Фото: pixabay
Пандемия коронавируса вызвала массовые увольнения, а также переоценку ценностей в области хороших мест работы. Американское рекрутинговое агентство Glassdoor составило 10 лучших мест работы в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Некоторые желания остались неизменными – люди всегда будут искать работу со справедливой зарплатой, приятными коллегами и низким уровнем увольнений. Но другие преимущества, включая гибкую рабочую среду и ресурсы ментального здоровья сотрудников, стали более значимыми.

Glassdoor опубликовал свой ежегодный список 100 лучших мест для работы на 2023 год, в который вошли компании, имеющие не менее тысячи сотрудников и 75 отзывов на сайте вакансий.

Каждую организацию оценили по пятибалльной шкале за возможности карьерного роста, компенсацию, культуру, управление, баланс между работой и личной жизнью и другие факторы.

Для составления отчета исследователи Glassdoor проанализировали миллионы отзывов сотрудников о компаниях в период с октября 2021 года по октябрь 2022 года.

Компании с более высоким рейтингом предлагают широкие возможности для карьерного роста, надежные медицинские льготы, возможность удаленной или гибридной работы, а также четкое и прозрачное общение между высшим руководством и сотрудниками.

10 лучших мест для работы в 2023 году:

  1. Gainsight. Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния. Отрасль: Технологии. Рейтинг: 4.7
  2. Box. Штаб-квартира: Редвуд-Сити, Калифорния. Отрасль: Технологии. Рейтинг: 4.6
  3. Bain & Company. Штаб-квартира: Бостон, штат Массачусетс. Отрасль: Консалтинг. Рейтинг: 4.6
  4. McKinsey & Company. Штаб-квартира: Нью-Йорк, Нью-Йорк. Отрасль: Консалтинг. Рейтинг: 4.6
  5. NVIDIA. Штаб-квартира: Санта-Клара, Калифорния. Отрасль: Технологии. Рейтинг: 4.6
  6. MathWorks. Штаб-квартира: Натик, штат Мэриленд. Отрасль: Технологии. Рейтинг: 4.6
  7. Boston Consulting Group. Штаб-квартира: Бостон, штат Массачусетс. Отрасль: Консалтинг. Рейтинг: 4.6
  8. Google. Штаб-квартира: Маунтин-Вью, Калифорния. Отрасль: Технологии. Рейтинг: 4.6
  9. ServiceNow. Штаб-квартира: Санта-Клара, Калифорния. Отрасль: Технологии. Рейтинг: 4.6
  10. In-N-Out Burger. Штаб-квартира: Ирвайн, Калифорния. Отрасль: Рестораны. Рейтинг: 4.6

Хотя девять компаний в списке имеют одинаковый средний рейтинг 4,6, их фактические рейтинги выходят за пределы тысячных долей.

В списке 100 лучших компаний больше всего победителей среди технологических, финансовых и консалтинговых компаний.

По словам ведущего экономиста Glassdoor Дэниела Чжао, год для технологического сектора выдался неспокойным: проблемы с цепочками поставок, увольнения, падение акций и другие проблемы, но широкое распространение в отрасли гибкого графика работы и уникальные возможности трудоустройства по-прежнему делают технологические компании привлекательными местами.

Еще одна черта, на которую сотрудники и соискатели обращают более пристальное внимание, – это то, как компании подходят к увольнениям. Компании с более высоким рейтингом, по отзывам сотрудников, имеют четкий послужной список: они прозрачны в отношении того, как и почему происходят увольнения, предлагают отличные выходные пособия и своевременно и уважительно сообщают о сокращении штата.

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