Определены лучшие спортсмены 2023 года

Сербский теннисист Новак Джокович и американская гимнастка Симона Байлз названы лучшими спортсменами 2023 года по версии L’Équipe среди мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.

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По информации L’Équipe, 36-летний Новак Джокович в 2023 году стал победителем трех турниров из серии "Больших шлемов". Затем он стал чемпионом Итогового турнира в Турине (Италия) и закончил сезон на первом месте рейтинга ATP. Серб удостаивается звания лучшего в мире во второй раз, ранее он был награжден L’Équipe в 2021 году.

Весь список лучших спортсменов среди мужчин выглядит следующим образом:

1. Новак Джокович (теннис, 876 баллов).

2. Леон Маршан (плавание, 361).

3. Макс Ферстаппен (Формула-1, 348).

4. Ноа Лайлс (легкая атлетика, 315).

5. Сия Колиси (регби, 216).





Фото: Instagram/tadejpogacar

6. Марко Одерматт (горные лыжи, 197)



7. Йоханнес Тинес Бё (биатлон, 155)

8. Тадей Погачар (велоспорт, 151)

9. Матье ван дер Пул (велоспорт, 132)

10. Эрлинг Холанд (футбол, 130).





Фото: Instagram/erling.haaland

В категории женщин лучшей спортсменкой мира признана самая титулованная гимнастка планеты Симона Байлз. На ЧМ-2023 в Антверпене (Бельгия) она завоевала 4 "золота" турнира (личное и командное многоборье, вольные упражнения и на бревне), плюс стала серебряным призером в опорном прыжке.

За всю свою карьеру американка брала титул чемпионки мира 23 раза, что является мировым рекордом. Lequipe ранее награждал Байлз своей премией уже три раза (2016, 2018 и 2019 года).





Фото: Instagram/simonebiles

Рейтинг лучших спортсменок 2023 года:



1. Симона Байлз (гимнастика, 812 очков).

2. Микаэла Шиффрин (горные лыжи, 709 очков).

3. Кэти Ледеки (плавание, 446 очков).

4. Айтана Бонмати (футбол, 345 очков).

5 Деми Воллеринг (велоспорт, 246 очков).





Фото: Instagram/katieledecky

6. Фейт Кипьегон (легкая атлетика, 191 очко).



7. Шерика Джексон (легкая атлетика, 153 очка).

8. Дженнифер Эрмосо (футбол, 106 очков).

9. Тигист Ассефа (легкая атлетика, 56 очков).

10. Лотте Копецки (велоспорт, 55 очков).







Фото: Instagram/jennihermoso

L’Équipe вручает свои награды лучшим спортсменам мира с 1975 года. Рейтинг победителей определяется по итогам тайного голосования. Из списка номинантов каждый журналист составляет свой список из пяти самых выдающихся спортсменов.

За первое место начисляется 6 очков, за второе – 4, за третье – 3, за четвертое – 2 и за пятое – 1.