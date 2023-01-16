Мексика откроет в Казахстане свое посольство

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве сообщил о намерениях Мексики открыть в Казахстане посольство, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель МИД РК, 12-13 января в городе Мехико состоялась 34 ежегодная встреча главы МИД Мексики Марсело Эбрарда с дипломатическим корпусом.

"В своем выступлении Марсело Эбрард, говоря о задачах на текущий год, официально объявил, что в 2023 году Мексика откроет пять новых посольств, в том числе и в Казахстане". Айбек Смадияров

Он добавил, что Казахстан приветствует стремление мексиканского правительства и готов оказать необходимое содействие при открытии посольства Мексики в Астане.

Стоит отметить, так как в Казахстане пока нет посольства, для получения визы в Мексику казахстанцам необходимо лично явиться в посольство Мексики, находящееся в другой стране, например, в представительство Мексики в Турции или Иране.