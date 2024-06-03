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МИД РК рассказал о "долгах" посольства Казахстана в Лондоне

МИД РК, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 17:01 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров 3 июня на брифинге ведомства прокомментировал "задолженность" посольства Казахстана в Лондоне, которая начислялась с 2003 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным спикера, в некоторых СМИ появилась информация, что сотрудники иностранных посольств не платили за въезд в зону платного проезда в Лондоне.

"Естественно, в этом списке оказалось и посольство Казахстана, как многим кажется, с большой суммой. Я хотел бы дать пояснения, что эти данные охватывают период с 2003 по 2023 год. В 2003 году был введен сбор за въезд в центр британской столицы. Здание посольства Казахстана как раз находится в центре Лондона. Там зона со сверхнизким уровнем выбросов (ultra low emission zone), где водители должны платить 15 фунтов стерлингов за въезд в период с 7:00 до 18:00 в рабочие дни, и с 12:00 до 18:00 в выходные и праздничные дни", – сказал он.

Смадияров отметил, что за каждый въезд сотрудников посольства на свою же территорию начислялся сбор.

"По общему мнению иностранного дипломатического корпуса, это не только наше посольство, но и другие, которые аккредитованы в Великобритании, включая посольство Казахстана. Данный сбор является местным налогом. Это не штраф и не парковочные сборы, это такого рода налог, от которого, согласно венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, дипломаты освобождены. При этом хотелось еще раз отметить, что данная информация этих изданий касается неуплаты сбора, что не подразумевает штрафов за нарушение ПДД", – резюмировал Смадияров.

С его слов, Казахстану "повезло", что наше посольство находится прямо в центре Лондона, поэтому сумма такая огромная.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что посольства иностранных государств задолжали Лондону 145 млн фунтов. Казахстан оказался на девятом месте списка с суммой задолженности 4 652 755 фунтов.

Ранее казахстанка поделилась с нашими читателями, каково это – жить в Лондоне. 

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