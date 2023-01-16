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Хави прокомментировал свой первый трофей во главе "Барселоны"

Футбол Титул Барселона Фото: Instagram/fcbarcelona
Испанский специалист Хави высказал свое мнение после первого титула на посту главного тренера каталонской "Барселоны". Накануне его подопечные переиграли футболистов "Реала" – 3:1 в финале Суперкубка Испании на стадионе короля Фатха в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

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В Суперкубке Испании сыграли 4 клуба: "Реал", "Валенсия", "Барселона" и "Бетис". Два гранда были сильнее своих соперников в полуфиналах.

Ну, а в "эль-класико" каталонцы смотрелись лучше, чем действующий чемпион Испании и обладатель Лиги чемпионов.

"Я счастлив, данный трофей подарит нам всем спокойствие. Я должен и дальше помогать команде, направлять ее. Если мы сделали это против "галактикос", то можем сыграть так с любой командой, это немного дает уверенности. Я запомню этот день на всю жизнь, надеюсь, не последний трофей. У нас очень хорошее поколение футболистов, игроки голодны до трофеев. Мы долго шли к этому, думаю, этот день станет поворотной точкой в нашей истории".Главный тренер ФК Барселона Хави

"Барселона" шла к этому трофею почти два года, последний раз они добивались успеха в Кубке Испании-2020/21, передает Marca.

В тренерской карьере 42-летнего Хави это уже восьмой трофей. В катарском "Аль-Садде", где он ранее работал было побольше титулов: "золото" катарского первенства, два раза брал Кубок Катара и Кубка Лиги Катара, а также по одному Кубку Звезд и Суперкубку.

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