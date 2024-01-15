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Хет-трик за тайм: "Реал" обыграл "Барселону" и забрал первый трофей испанского сезона

футбол Фото: realmadrid.com
"Реал" и "Барселона" встроились на Суперкубке Испании в Саудовской Аравии, где команда Карло Анчелотти переиграла команду Хави с разрывным счетом 4:1, сообщает Zakon.kz.

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Счет был открыт на 7 минуте. Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор хитро сместился к центрбеку "Барселоны" Жюль Кунде. Полузащитник Джуд Беллингем вырезал пас-шедевр из глубины, а Винисиус воспользовался позиционной ошибкой Кунде, убежал к воротам и спокойно переиграл голкипера Пенью.

Через 3 минуты после первого мяча в ворота чемпиона Испании влетел второй. "Реал" блестяще ловил высокую линию обороны "Барселоны". В дыру между центральными защитниками каталонцев нырнул Родриго, который улетел к воротам с центра поля и прострелил вдоль ворот на Винисиуса. Тут Араухо за бразильцем не успел: Винисиус оформил дубль, едва не закатившись в ворота вместе с мячом.

футбол

Фото: Instagram/realmadrid

При счете 2:0 каталонцы завладели мячом. На 33-й минуте польский нападающий "Мадрида" Роберт Левандовски после выноса от Менди к полукругу буквально пробил ворота с лета.

Перед перерывом Винисиус заработал пенальти в единоборстве с Рональдом Араухо. Защитник дал повод назначить 11-метровый, прихватив рукой оппонента. Винисиус сам решил забить с "точки": послал мяч в угол и оформил хет-трик всего за 38 минут, что стало историческим успехом бразильца.

"Реал" воспользовался свободным пространством и сделал счет крупным в результате быстрой ответной атаки сразу после того, как Хави произвел тройную замену на исходе часа матча. Вальверде доставил мяч в штрафную Винисиусу, на которого безнадежно глядел Араухо, а тот сделал передачу вдоль ворот. Ассистент из бразильца получился не настолько хороший, как снайпер, но помог Кунде. Француз так остановил мяч, что положил его на ногу Родриго. И "Реал" забил свой 4 бразильский гол в этот вечер. А когда Винисиус довел Араухо до удаления за вторую желтую, матч можно было завершать.


На последних минутах "Реал" наслаждался своей победой, а игроки "Барселоны", очевидно, мечтали поскорее услышать финальный свисток. И судья Хуан Мунуэра дал его в тот момент, когда на табло было ровно 90:00 – редчайший случай в современном футболе.

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