Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида, сообщает итальянское издание La Republicca.
Джина (Луиджина) Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в многодетной итальянской семье, где было еще три дочери.
Отец будущей звезды экрана был столяром. Детство прошло в небольшом городке, где семью застала война.
В послевоенные годы они переехали на окраину Рима, где Джина изучала живопись, подрабатывала на улицах, рисуя карикатуры и шаржи и вскоре поступила в Римскую академию искусств.
Фильм с ее участием "Фанфан-Тюльпан" принес известность актрисе не только в Италии, но и далеко за ее пределами.
В 1953 году ее пригласили сниматься в Голливуд – первый фильм был "Посрами дьявола" с Хамфри Богартом. Она также работала с Тони Кертисом, Фрэнком Синатрой, Юлом Бриннером и другими голливудскими звездами.