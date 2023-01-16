Итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет, сообщает Zakon.kz.

Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида, сообщает итальянское издание La Republicca.

Джина (Луиджина) Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в многодетной итальянской семье, где было еще три дочери.

Отец будущей звезды экрана был столяром. Детство прошло в небольшом городке, где семью застала война.

В послевоенные годы они переехали на окраину Рима, где Джина изучала живопись, подрабатывала на улицах, рисуя карикатуры и шаржи и вскоре поступила в Римскую академию искусств.

Фильм с ее участием "Фанфан-Тюльпан" принес известность актрисе не только в Италии, но и далеко за ее пределами.

В 1953 году ее пригласили сниматься в Голливуд – первый фильм был "Посрами дьявола" с Хамфри Богартом. Она также работала с Тони Кертисом, Фрэнком Синатрой, Юлом Бриннером и другими голливудскими звездами.