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Умерла звезда фильма "Дневник памяти" Джина Роулендс

актриса, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 06:34 Фото: кадр из фильма "Дневник памяти"
В возрасте 94 лет умерла американская актриса Джина Роулендс, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал TMZ, она ушла из жизни 14 августа в своем доме в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния). Официальная причина смерти не называется, однако ее сын ранее говорил, что артистка последние пять лет боролась с болезнью Альцгеймера.

Отметим, что мать Роулендс умерла в 1999 году от этой же болезни. А в 2004 году во время премьеры ставшего популярным фильма "Дневник памяти" Джина призналась, что опыт сыграть персонажа с болезнью Альцгеймера был сложным для нее, так как все это она прошла со своим близким человеком.

Роулендс известна по ролям в фильмах "Дневник памяти" (The Notebook, 2004), "Ночь на земле" (Night on Earth, 1991) и "Персиполис" (Persipolis, 2007). За фильмы "Женщина не в себе" (A Woman Under the Influenc, 1974) и "Глория" (Gloria, 1980) она получила номинацию на премию "Оскар". За роль в фильме "Двойная жизнь Бетти Форд" (The Betty Ford Story, 1987) Роулендс наградили премией "Золотой глобус". В 2015 году она получила почетный "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Ранее сообщалось, что известный альпинист погиб на одной из самых высоких гор Пакистана.

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