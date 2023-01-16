Незаконного старателя поймали при попытке вынести два тела из шахты Бестобе

Фото: Instagram/altynalmas.kz

В Акмолинской области из неработающей шахты золотодобывающего рудника Бестобе незаконный старатель пытался вынести на поверхность тела двух погибших, сообщает Zakon.kz.

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