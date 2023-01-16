Незаконного старателя поймали при попытке вынести два тела из шахты Бестобе
Фото: Instagram/altynalmas.kz
В Акмолинской области из неработающей шахты золотодобывающего рудника Бестобе незаконный старатель пытался вынести на поверхность тела двух погибших, сообщает Zakon.kz.
Оператор службы безопасности предприятия сообщила, что в ходовом отделении ствола "Центральная" пытаются выйти на поверхность незаконные старатели.
В присутствии специалистов службы безопасности и полицейских было произведено вскрытие заваренного входа в шахту. Из шахты на поверхность был вызволен нелегальный старатель – житель близлежащего поселка Бестобе 1990 г.р., который пытался вынести на поверхность мешки с двумя трупами. Пресс-служба компании "Алтыналмас"
Очевидец рассказал, что погибших мужчин придавило горной породой на 520-м горизонте шахты.
Установлены личности жертв незаконной добычи золота – это житель поселка Бестобе 1986 г.р. и житель Есиля, 1987 г.р. Пресс-служба компании "Алтыналмас"
10 января в неработающей шахте Бестобе погиб мужчина, занимавшийся незаконной добычей золота.
Отметим, предприятие не работает с лета 2021 года.
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