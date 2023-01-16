Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

17-летний парень пытался выброситься из окна 15 этажа в Астане

17-летний парень пытался выбросится из окна в Астане Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Столичные полицейские спасли юношу от прыжка с многоэтажки, сообщает Zakon.kz.

Информация о том, что на подоконнике 15 этажа одного из домов по улице Калдаякова, свесив вниз ноги сидит парень, поступила на пульт "102" в Астане в 13:00, передает Telegram-канал POLISIA.KZ.

На место был направлен наряд полка патрульной полиции ДП Астаны в составе старшего лейтенанта Айбека Дуйсенова и капитана Муратбек Омарбекова. Дверь в квартиру им открыла девушка и только от полицейских узнала об инциденте.

Стражи порядка забежали в квартиру и, улучив момент, когда парень сдвинулся, открыли окно и затянули его внутрь.

Что натолкнуло 17-летнего парня на такой необдуманный поступок выясняется. С ним проведена профилактическая работа совместно с психологами, он передан законным представителям. Пресс-служба ДП города Астаны

Читайте также

Взрыв газового баллона в СТО в Актау: пострадавшие все еще в тяжелом состоянии

Подозреваемые в убийстве члена ОПГ кыргызстанцы пытались бежать в Казахстан

Незаконного старателя поймали при попытке вынести два тела из шахты Бестобе

Константин Вноровский
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
В Алматы изнасиловали мужчину
В Алматы изнасиловали мужчину
комментарий Нацбанка по соглашению с Россией
В Нацбанке прокомментировали денонсацию соглашения с Россией о конвертации рубля и тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления