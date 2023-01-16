17-летний парень пытался выброситься из окна 15 этажа в Астане
Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Столичные полицейские спасли юношу от прыжка с многоэтажки, сообщает Zakon.kz.
Информация о том, что на подоконнике 15 этажа одного из домов по улице Калдаякова, свесив вниз ноги сидит парень, поступила на пульт "102" в Астане в 13:00, передает Telegram-канал POLISIA.KZ.
На место был направлен наряд полка патрульной полиции ДП Астаны в составе старшего лейтенанта Айбека Дуйсенова и капитана Муратбек Омарбекова. Дверь в квартиру им открыла девушка и только от полицейских узнала об инциденте.
Стражи порядка забежали в квартиру и, улучив момент, когда парень сдвинулся, открыли окно и затянули его внутрь.
Что натолкнуло 17-летнего парня на такой необдуманный поступок выясняется. С ним проведена профилактическая работа совместно с психологами, он передан законным представителям. Пресс-служба ДП города Астаны
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