17-летний парень пытался выброситься из окна 15 этажа в Астане

Столичные полицейские спасли юношу от прыжка с многоэтажки, сообщает Zakon.kz.

Информация о том, что на подоконнике 15 этажа одного из домов по улице Калдаякова, свесив вниз ноги сидит парень, поступила на пульт "102" в Астане в 13:00, передает Telegram-канал POLISIA.KZ.

На место был направлен наряд полка патрульной полиции ДП Астаны в составе старшего лейтенанта Айбека Дуйсенова и капитана Муратбек Омарбекова. Дверь в квартиру им открыла девушка и только от полицейских узнала об инциденте.

Стражи порядка забежали в квартиру и, улучив момент, когда парень сдвинулся, открыли окно и затянули его внутрь.