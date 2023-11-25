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Девушка пыталась спрыгнуть с 11 этажа в Шымкенте

девушка Фото: кадр из видео
Полицейские Шымкента спасли девушку от прыжка с 11 этажа, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, сообщение о том, что некая девушка собирается выпрыгнуть с балкона на 11 этаже, поступило на пульт "102" вечером 24 ноября. После на место незамедлительно были направлены сотрудники патрульной полиции.


"Прибывшие стражи порядка обнаружили девушку, забравшуюся на перила. Затем начали разговаривать с ней, всячески привлекая ее внимание. Воспользовавшись тем, что она отвлеклась, инспектор Нуржан Айдаров схватил и увел ее в безопасное место", – сообщили в МВД.

Выяснилось, что на отчаянный шаг она пошла из-за личных проблем. С девушкой провели профилактическую беседу и сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Мужчина выпал из окна квартиры на 14 этаже ЖК "Премьера" в Алматы. В полиции квалифицировали инцидент как суицид.

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Тамила Языкова
Шымкент
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