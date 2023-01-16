Что делать, если загорелся автомобиль: рекомендации спасателей
В ДЧС отметили, что чаще всего причинами пожаров на автотранспорте являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также некорректное проведение технического осмотра.
Если автомобиль загорелся во время движения, то необходимо:
- незамедлительно остановившись, эвакуировать пассажиров из салона;
- позвонить по номеру 101, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
- погасив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.
При этом рекомендуется носить с собой огнетушитель не менее одного литра, предназначенный для тушения быстрозагорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.
Вместе с тем не следует применять воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.
Кроме того, спасатели рекомендуют:
- если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля;
- если автомобиль загорелся в гараже, то тушите, протолкнув его на улицу;
- если вы в тот миг работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать.