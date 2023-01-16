Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Что делать, если загорелся автомобиль: рекомендации спасателей

Что делать, если загорелся автомобиль Фото: ДЧС Астаны
С начала года в Казахстане, в том числе в столице, увеличилось число пожаров на автотранспорте. Специалисты Департамента по ЧС Астаны рассказали о правилах соблюдения пожарной безопасности во время движения на дороге, и что делать, если загорелся автомобиль, передает Zakon.kz.

В ДЧС отметили, что чаще всего причинами пожаров на автотранспорте являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также некорректное проведение технического осмотра.

Если автомобиль загорелся во время движения, то необходимо:

  • незамедлительно остановившись, эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номеру 101, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • погасив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

При этом рекомендуется носить с собой огнетушитель не менее одного литра, предназначенный для тушения быстрозагорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Вместе с тем не следует применять воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Кроме того, спасатели рекомендуют:

  • если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля;
  • если автомобиль загорелся в гараже, то тушите, протолкнув его на улицу;
  • если вы в тот миг работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать.


Читайте также

Чем запомнится неделя для всех знаков зодиака?

Травматолог рассказал, что делать при обморожении и как его избежать

Как начать неделю: астрологи поделились гороскопом

Лариса Черненко
Астана транспорт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
В Алматы изнасиловали мужчину
В Алматы изнасиловали мужчину
комментарий Нацбанка по соглашению с Россией
В Нацбанке прокомментировали денонсацию соглашения с Россией о конвертации рубля и тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления