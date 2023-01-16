В акимате Астаны объяснили, почему горожанам пришли высокие счета за электроэнергию

Высокие цены на электричество в счетах жителей столицы объяснили некорректным начислением, сообщает Zakon.kz.

Пояснение, почему астанчане получили высокие счета за электроэнергию, появилось в соцсетях акимата столицы.

По обращениям потребителей на завышенные объемы начислений по электроэнергии в квитанциях за декабрь 2022 года АО "Астана-РЭК" поясняет следующее:

В ТОО "Астанаэнергосбыт" период снятия показаний был 20-25 числа, а в АО "Астана-РЭК" – 20-30 числа. Вследствие чего период начислений в декабре 2022 года составил 30-35 календарных дней. ТОО "Астанаэнергосбыт" по некоторым потребителям показания приборов учета электроэнергии выставляло условно. После перехода в АО "Астана-РЭК" были сняты фактические показания. В связи с техническим сбоем двух программных комплексов ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" произошло некорректное начисление объемов и как следствие выставлены завышенные счета.

После совместного анализа и выявления отклонений (некорректных начислений) в программных комплексах будет произведено перераспределение излишне уплаченной суммы на будущие периоды.