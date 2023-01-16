Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В акимате Астаны объяснили, почему горожанам пришли высокие счета за электроэнергию

В акимате Астаны объяснили, почему горожанам пришли высокие счета за электроэнергию Фото: pixabay
Высокие цены на электричество в счетах жителей столицы объяснили некорректным начислением, сообщает Zakon.kz.

Пояснение, почему астанчане получили высокие счета за электроэнергию, появилось в соцсетях акимата столицы.

По обращениям потребителей на завышенные объемы начислений по электроэнергии в квитанциях за декабрь 2022 года АО "Астана-РЭК" поясняет следующее:

  1. В ТОО "Астанаэнергосбыт" период снятия показаний был 20-25 числа, а в АО "Астана-РЭК" – 20-30 числа. Вследствие чего период начислений в декабре 2022 года составил 30-35 календарных дней.
  2. ТОО "Астанаэнергосбыт" по некоторым потребителям показания приборов учета электроэнергии выставляло условно. После перехода в АО "Астана-РЭК" были сняты фактические показания.
  3. В связи с техническим сбоем двух программных комплексов ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" произошло некорректное начисление объемов и как следствие выставлены завышенные счета.

После совместного анализа и выявления отклонений (некорректных начислений) в программных комплексах будет произведено перераспределение излишне уплаченной суммы на будущие периоды.

По всем обращениям касательно начислений за электроэнергию предоставляются пояснения. Утверждается, что в случае необходимости будут произведены перерасчеты.

Читайте также

Акимат ЗКО ответил на ситуацию с бастующими работниками ТОО "KKC-Sicim"

"Осторожно, сосульки!": акимат обратился к алматинцам

Аким СКО: Нужно решить вопрос дефицита кадров на предприятиях

Константин Вноровский
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
комментарий Нацбанка по соглашению с Россией
В Нацбанке прокомментировали денонсацию соглашения с Россией о конвертации рубля и тенге
В Алматы изнасиловали мужчину
В Алматы изнасиловали мужчину
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления