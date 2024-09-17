Алматинцам объяснили неожиданно высокие счета за электроэнергию

У некоторых алматинцев в квитанциях за август оказались суммы за электроэнергию выше, чем обычно. В "АлматыЭнергоСбыте" попытались объяснить, почему так могло произойти, сообщает Zakon.kz.

Как указали в организации, обычно существует три типичных причины, с которыми сталкиваются потребители электроэнергии:

1. Резкое увеличение потребления , связанное с: укороченным световым днем, использование кондиционеров и вентиляторов в жаркие дни.

2. Неоплата по счетам в предыдущем месяце . Например, уехали в отпуск и забыли оплатить квитанции. В итоге получили расчеты за два месяца.

3. Задержка учета платежа. Это если оплата поступила после окончания расчетного периода и платеж не был учтен при расчете за август.

Алматинцам при получении неожиданно высоких счетов за электроэнергию рекомендуют проверить корректность работы электроприборов. Проанализировать потребление в этот период. Проверить точность электросчетчиков.

Если возникли сомнения по поводу корректности работы электросчетчика, нужно обратиться к тем, кто его опломбировал и принял к расчетам. Это либо энергопередающая организация АО "Алатау жарык компаниясы" либо управляющая компания жилого комплекса.

В настоящее время для потребителей Алматы и Алматинской области действуют тарифы, установленные с 1 марта 2024 года: 28,62 тенге с НДС и 25,55 тенге без НДС за 1 КВт⋅ч.

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства 10 сентября 2024 года рассказал, что в Казахстане планируют внедрить новый подход к тарифам за комуслуги: "Больше потребляешь – больше платишь".