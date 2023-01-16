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Ситуация в Украине: Евросоюз предоставляет еще €18 млрд, министр обороны ФРГ подала в отставку

Ситуация в Украине 16 января Фото: Facebook/European Commission
Председатель ОБСЕ прибыл в Киев, в Беларуси начались учения авиационной составляющей региональной группировки войск, сообщает Zakon.kz.
  • Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 млрд евро. Во вторник Украина получит первые 3 млрд.
  • В энергосистеме Украины наблюдается огромный дефицит генерации, сообщил гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в соцсетях. Он также рассказал, что из-за серьезных повреждений не работает ряд тепловых электростанций (ТЭС), и как долго будет продолжаться их ремонт, непонятно.
  • Канцлер Германии Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт, "прославившуюся" новогодним видео, где она упомянула, сколько положительных эмоций ей принес русско-украинский конфликт.
  • Генсек НАТО примет участие во встрече контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе в Германии.
  • В Венгрии 97% из почти 1,4 миллиона участников национальной консультации по антироссийским санкциям высказались против ограничений.
  • Цена на газ в Европе упала ниже 650 долларов за тысячу кубов впервые с 6 сентября 2021 года.
  • Председатель ОБСЕ прибыл в Киев.
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство расширяет присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время конфликта.
  • Путин поговорил по телефону с Эрдоганом. Они обсудили обмен пленными с Украиной, зерновую сделку и ситуацию в Сирии.
  • В Беларуси начались учения авиационной составляющей региональной группировки войск. Как сообщило в понедельник Минобороны Беларуси, запланирована высадка тактического десанта.
  • Вопрос передачи Киеву финских танков Leopard зависит от позиции Германии, заявили в Минобороны Финляндии
  • В госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что правоохранители раскрыли преступную схему масштабного хищения продуктов питания для украинской армии.

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