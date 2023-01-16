Ситуация в Украине: Евросоюз предоставляет еще €18 млрд, министр обороны ФРГ подала в отставку
Фото: Facebook/European Commission
Председатель ОБСЕ прибыл в Киев, в Беларуси начались учения авиационной составляющей региональной группировки войск, сообщает Zakon.kz.
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