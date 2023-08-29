Что казахстанские военные делают в Беларуси, объяснил министр обороны

Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах правительства рассказал, что делают казахстанские военные на учениях в Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Военную технику, по словам министра, Казахстан в Беларусь не отправлял.

"Вбросы, которые были в интернет-пространстве, что якобы Казахстан направил бронированную технику, являются фейками. На сегодня вся техника находится в пунктах постоянной дислокации. Направлена оперативная группа в количестве 11 человек. Соответственно, это работа органов управления". Руслан Жаксылыков

Глава Минобороны отметил, что учения плановые, о них было известно еще в 2022 году. Он также подчеркнул, что они не проводятся на границе с Украиной.

"У нас есть штаб ОДКБ, где планируется проведение совместных занятий, тренингов, учений. И в соответствии с этим графиком мы работаем. Казахстан выполняет все свои международные обязательства. При чем тут граница с Украиной? Беларусь – мирное государство, которое является членом ОДКБ. Соответсвенное решение принимается заранее в месте проведения. Каких-либо угроз или вопросов не существует". Руслан Жаксылыков

15 января сообщалось, что в Беларуси пройдут три этапа учений коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Также в рамках белорусского председательства в ОДКБ в 2023 году планируют провести в Минске "международную конференцию по евразийской безопасности" на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей совета безопасности по линии ОДКБ – КНР.