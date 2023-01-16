В Жамбылской области водитель скорой спешил на вызов, но попал в реанимацию
Фото: Zakon.kz
Водитель и фельдшер спешили на вызов, когда попали в ДТП в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.
Сейчас за жизнь водителя борются врачи в реанимации, передает КТК.
ДТП произошло на дороге села Луговое. Скорая помощь должна была доставить больного в Тараз. Но до пациента бригада даже не доехала. Навстречу выскочил Mercedes. Водитель скорой пытался избежать столкновения, вывернул на встречную полосу и чуть не протаранил джип. От удара машина скорой опрокинулась.
Фельдшер тоже получил травмы и сейчас в больнице.
По словам очевидцев, все случилось из-за ледяной корки на дороге, на которой ни у кого из участников аварии затормозить не получилось.
"По данному факту водитель скорой помощи привлечен к административной ответственности по статье 610, части 2 КОАП РК. Назначен ряд необходимых экспертиз. Для установления ответственности водителя автомашины марки Mercedes назначена автотехническая экспертиза". Руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова
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