В Жамбылской области водитель скорой спешил на вызов, но попал в реанимацию

Водитель и фельдшер спешили на вызов, когда попали в ДТП в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Сейчас за жизнь водителя борются врачи в реанимации, передает КТК.

ДТП произошло на дороге села Луговое. Скорая помощь должна была доставить больного в Тараз. Но до пациента бригада даже не доехала. Навстречу выскочил Mercedes. Водитель скорой пытался избежать столкновения, вывернул на встречную полосу и чуть не протаранил джип. От удара машина скорой опрокинулась.

Фельдшер тоже получил травмы и сейчас в больнице.

По словам очевидцев, все случилось из-за ледяной корки на дороге, на которой ни у кого из участников аварии затормозить не получилось.