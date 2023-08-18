"Скорую" разорвало от удара об грузовик в Жетысуской области, погибли фельдшер и водитель
Фото: polisia.kz
В Жетысуской области на трассе произошла жуткая авария: карету скорой помощи разорвало от удара об грузовик. В результате ДТП на месте происшествия скончались фельдшер и водитель скорой, сообщает Zakon.kz.
По данным областного департамента полиции, смертельное ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика "Урал" произошло в Аксуском районе на автодороге местного значения Колтабан – Матай.
"Предварительно установлено, что виновником ДТП является 57-летний водитель "скорой", который, не справившись с управлением, допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовиком", – говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель машины скорой помощи и 54-летний местный фельдшер скончались на месте происшествия.
По данному факту начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.
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