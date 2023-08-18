"Скорую" разорвало от удара об грузовик в Жетысуской области, погибли фельдшер и водитель

Фото: polisia.kz

В Жетысуской области на трассе произошла жуткая авария: карету скорой помощи разорвало от удара об грузовик. В результате ДТП на месте происшествия скончались фельдшер и водитель скорой, сообщает Zakon.kz.

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