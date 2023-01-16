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Назван лучший фильм 2022 года

Назван лучший фильм 2022 года Фото: Кадр из фильма "Все, везде и сразу"
Фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана (Daniels) "Все везде и сразу" завоевал премию Ассоциации кинокритиков США и Канады Critics' Choice Awards ("Выбор критиков") в категории "Лучший фильм года", передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Фильм "Все везде и сразу" режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта получил награды сразу в четырех в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер", "Лучшая компоновка" и "Лучший актер второго плана".

Также кинолента была удостоена премии за режиссуру, оригинальный сценарий и монтаж.


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Награду за "Лучшую женскую роль" получила Кейт Бланшетт, снявшаяся в картине "Тар". В аналогичной номинации среди мужчин выиграл Брендан Фрейзер, исполнивший главную роль в фильме "Кит".

"Лучшим фильмом в комедийном жанре" стал "Достать ножи: стеклянная луковица", а лучшим анимационным проектом — "Пиноккио Гильермо дель Торо". Шоу "Лучше звоните Солу" победил в номинации "Лучший драматический сериал".

Среди сериалов больше всего наград получил "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul), который признали лучшим драматическим сериалом. Сыгравший в сериале Боб Оденкерк получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, а Джанкарло Эспозито — за лучшую роль второго плана.

Critics’ Choice Movie Awards ("Выбор критиков") - американская кинопремия, присуждаемая Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний.

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