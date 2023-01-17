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Головкин занял лишь 27 место в топ-50 лучших боксеров планеты

В топ-50 лучших боксеров планеты Голокин занял лишь 27 место Фото: Twitter.com/gggboxing
World Boxing News представил рейтинг Pound for Pound Boxing за январь 2023 года. Казахстанский боксер Геннадий Головкин занял в рейтинге 27 место, сообщает Zakon.kz

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Лидирует в 50 лучших боксеров планеты украинец Александр Усик, вторым стал японец Наоя Иноуэ, а тройку лучших замкнул мексиканец Сауль "Канело" Альварес. Также в десятку вошли Эррол Спенс, Дмитрий Бивол, Теренс Кроуфорд, Девин Хэйни, Джермелл Чарло, Шакур Стивенсон и Джервонта Дэвис.

Как отмечается это расширенный список лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Головкин владеет поясами WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.

Ранее автор BoxingDebateTV в Twitter дал прогноз о будущем казахстанского боксера. Он опубликовал "пять смелых прогнозов на 2023 год", один из которых выглядит так: "Головкин станет абсолютным чемпионом мира в 160 фунтах, а затем уйдет на пенсию".

Елена Вебер
Головкин Геннадий Казахстан
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