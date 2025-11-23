#АЭС в Казахстане
Спорт

Благодарен родной стране: Головкин сделал заявление после назначения на высокий пост

Геннадий Головкин, бокс, назначение, обращение , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 23:00 Фото: Instagram/ggg_gennadiy_golovkin
Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал свое назначение на пост главы World Boxing, сообщает Zakon.kz.

23 ноября на своей странице в Instagram он отметил, что это большая честь возглавлять мировую организацию.

"Сейчас я получаю поздравления со всего мира, и для меня это очень ценно. Мой путь начался на любительском ринге и привел меня к Олимпийским играм, званию чемпиона мира и успешной профессиональной карьере. Благодарен родной стране и всем казахстанцам за поддержку, которую я чувствовал на каждом этапе", – написал боксер.⠀

По его словам, сегодня он делает новый шаг – берет на себя ответственность работать ради будущего бокса.⠀

"Перед нами стоит важная задача: вернуть доверие к нашему виду спорта и обеспечить ему прочное место в Олимпийской программе. Мы останемся независимыми и верными Олимпийским ценностям", – заключил Головкин.

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин официально избран президентом World Boxing на состоявшемся в Риме Конгрессе организации. С избранием на пост президента World Boxing Геннадия Головкина ранее поздравил Касым-Жомарт Токаев.

