В рейтинге лучших стран по туризму Казахстан находится на уровне Ирана и Бангладеш
Согласно исследованию, последнюю строчку в отчете занимает Иран, первую — Бразилия.
Фото: usnews.com
В свою очередь, как следует из публикации Energyprom.kz, за январь–сентябрь 2022 года численность посетителей въездного туризма составила 3,4 млн человек — в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Однако существенный рост количества прибывших в Казахстан людей не связан с улучшением туристического кластера страны.
"Рост въездного туризма можно охарактеризовать двумя факторами: это снятие всевозможных карантинных ограничений и приток граждан из России", — говорится в сообщении.
Также сказано, что выездной туризм заметно превалирует над въездным.
"За девять месяцев 2022 года в другие страны отправились отдыхать 5,6 млн казахстанцев — в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года", — заявили аналитики.
Численность посетителей внутреннего туризма (в пределах страны) также увеличилась: плюс 25,1% за год, до 4,9 млн человек.
По данным ранее опубликованного исследования следует, что казахстанцам стало дороже летать.