В рейтинге лучших стран по туризму Казахстан находится на уровне Ирана и Бангладеша

Американский новостной журнал U.S. News составил рейтинг стран по туризму. Казахстан оказался на 84-й строчке, заняв предпоследнее место среди 85 стран мира, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, последнюю строчку в отчете занимает Иран, первую — Бразилия.





Фото: usnews.com

В свою очередь, как следует из публикации Energyprom.kz, за январь–сентябрь 2022 года численность посетителей въездного туризма составила 3,4 млн человек — в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Однако существенный рост количества прибывших в Казахстан людей не связан с улучшением туристического кластера страны.

"Рост въездного туризма можно охарактеризовать двумя факторами: это снятие всевозможных карантинных ограничений и приток граждан из России", — говорится в сообщении.

Также сказано, что выездной туризм заметно превалирует над въездным.

"За девять месяцев 2022 года в другие страны отправились отдыхать 5,6 млн казахстанцев — в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года", — заявили аналитики.

Численность посетителей внутреннего туризма (в пределах страны) также увеличилась: плюс 25,1% за год, до 4,9 млн человек.

По данным ранее опубликованного исследования следует, что казахстанцам стало дороже летать.